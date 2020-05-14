Корпорация Apple планирует частично вернуться к обычному офисному режиму работы в конце мая. А мессенджер Viber запустил функцию групповых видеозвонков на смартфоне и компьютере.

Apple планирует частично вернуться к офисному режиму работы к концу мая. Яблочники также начали открывать и розничные магазины в США, и уже больше недели открыты магазины в Австралии, Австрии, Швейцарии, Южной Корее и Германии. Подход Apple значительно отличается от других крупнейших технологических компаний, которые как Facebook и Google например, разрешили большинству своих сотрудников работать из дома до конца 2020 года.Компания Стива Джобса сфокусирована на личных встречах. Производитель iPhone во время карантина разрешил избранной группе сотрудников работать в офисе. Например, инженеры, которые создают устройства виртуальной и дополненной реальности продолжали трудится в лаборатории компании, когда другие работали из дома.Впрочем, у такого подхода есть и другое объяснение. Apple буквально помешана на секретности и, вероятно, избранные сотрудники продолжали работать из дома, чтобы избежать любой утечки информации о продуктах и разработках компании. Добавим сюда и предстоящую в июне большую конференцию для разработчиков, которая впервые пройдет в онлайн-формате. Неудивительно, что компания возвращает всех на работу в кампос, так проще контролировать периметр информационной безопасности. Но Apple всегда была одержима секретностью и это влияет в итоге на решение по выходу из карантина.Другие компании выбрали иной путь. Вслед за Facebook и Google Amazon разрешил своим офисным сотрудникам оставаться дома до начала октября. А Twitter вообще поступил радикально - позволил своей команде работать из дома столько времени сколько они захотят. И следуя карантинному тренду на удаленную работу в режиме видеоконференций мессенджер Viber запустил функцию групповых видеозвонков на смартфоне и компьютере. Как заявлено в пресс-релизе онлайн-общение не ограничено по продолжительности, но пока с участием до 20 человек. Чтобы начать видеочат необходимо нажать на кнопку видео в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок.Компания планирует в ближайшее время увеличить количество человек, которые могут участвовать в видеозвонке, иначе в мессенджере не будет никаких преимуществ на рынке, где уже теснятся Microsoft Teams, Facebook, WhatsApp, Mail.Ru Group и "Яндекс", а также безусловный лидер - Zoom, который почти монополизировал успех во время карантина и вырос с начала года в двадцать раз.