Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Конфликт произошел около пяти часов вечера 12 мая у дома 97/3 по Рублевскому шоссе. Пострадавшая утверждает, что сделала замечание молодому человеку, который рвал цветы в палисаднике. Тот сначала попытался скрыться, а потом спустил пса на преследовавшую его москвичку.На кадрах видно, что собака протащила упавшую женщину несколько метров по асфальту, после чего владелец дал ей команду отпустить и скрылся вместе со своим питомцем за домом.Женщину доставили в больницу и наложили шва на рваные раны, позже она написала заявление в полицию. Найти злоумышленника пока не удалось.