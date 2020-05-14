Владимирские почтовые отделения будут работать по записи. Об этом сообщает ГТРК Владимир. Теперь перед посещением почты можно предварительно записаться на обслуживание.

Владимирские почтовые отделения будут работать по записи. Об этом сообщает ГТРК "Владимир". Теперь перед посещением почты можно предварительно записаться на обслуживание. Запись открыта на сайте компании онлайн либо в мобильном приложении Почты России. Оформить визит нужно минимум за один час до предполагаемого прихода.На сегодня попасть по записи можно в одиннадцать почтовых отделений региона. Пять из них находятся во Владимире, шесть — в областных городах. Воспользоваться услугам смогут жители Гусь-Хрустального, Александрова, Кольчугина, Юрьев-Польского, Коврова, Мурома.