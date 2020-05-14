14.05.2020

2020-05-14 08:20:03

Волонтеры во Владимире оказали помощь клубу Ветеран

Волонтерская помощь молодых активистов. Владимирский предприниматель и чемпион России и Европы по греко-римской борьбе стали добровольцами и оказывают помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

В период самоизоляции и пандемии коронавируса одиноким пенсионерам необходима помощь и чувство защищенности. Именно для них и работают волонтеры – участники праймериз Единой России

- Ой, Андрюша, здравствуй, мой дорогой.

- Эльвира Викторовна, это вам защитные средства.

Предприниматель и волонтер Андрей Степанов передал клубу «Ветеран», в котором больше 80 человек, очередную партию антисептиков. По его словам главной задачей любого политика должна быть - забота о людях

Андрей Степанов, предприниматель, участник предварительного голосования «Единой России»: "Мы помогаем пенсионерам, детям, детским садикам школам, раздали мы уже наверное больше 5 тысяч штук. Это администрации, советы ветеранов, клубам, детским садам".

Эльвира Осипова, руководитель клуба «Ветеран»: "У нас и ветераны войны и труженики тыла, у меня 12 блокадников, дети войны".

Для депутата и чемпиона России и Европы по греко-римской борьбе Алексея Метелкина помощь волонтерскому центру в период пандемии стала приоритетной задачей. И основная идея здесь не в том, чтобы вручить продуктовый набор, а именно поддержать людей, которые вынуждены находится в изоляции. У многих из них даже нет родственников чтобы сходить в магазин. Именно такие визиты помогают им пережить трудное время, говорит политик

Алексей Метелкин, мастер спорта РФ по греко-римской борьбе, участник предварительного голосования «Единой России»: "Мы приезжаем на дом, привозим им продуктовые наборы, которые сами формируем. Мы таким образом выступаем и как волонтеры, и как те лица, которые стараются оказывать адресную помощь".

Алексей, который также решил пройти общественный фильтр перед предстоящими выборами в горсовет уже лично разнес десятки продуктовых наборов пенсионерам. Люди благодарны и чувствуют, что о них не забывают

Татьяна Хромова, пенсионер: "Вы знаете, очень важно внимание, может быть не столько вот эта бутылочка или что-то, но важно внимание, что ты остался не один сейчас".

Забота о старшем поколении и социальная ответственность перед будущими избирателями – главное правило каждого участника праймериз. Регистрация в Предварительном голосовании продлена до 15 мая. Впереди – оценка кандидатов и онлайн-голосование. В этом году заявки на участие подали более 6 тысяч человек по всей стране.

Александр Сыпченко, Максим Котов

"Вести Владимир"