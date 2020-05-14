Врачи нашли новое осложнение, вызываемое коронавирусом. У двух пациентов возникло воспаление брюшины. Оба пациента поступили с типичными симптомами коронавируса (заложенность носа, высокая температура, кашель). Тесты на COVID-19 у них были положительными. Во время лечения им стало хуже — появился симптом острого живота, потребовалась операция.

Врачи нашли новое осложнение, вызываемое коронавирусом. У двух пациентов возникло воспаление брюшины, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.Оба пациента поступили с типичными симптомами коронавируса (заложенность носа, высокая температура, кашель). Тесты на COVID-19 у них были положительными. Во время лечения им стало хуже — появился симптом "острого живота", повысилась температура тела. Во время лапароскопической операции у больных была найдена жидкость в брюшной полости (асцит).В ФМБА полагают, что воспаление брюшины при COVID-19 возникает вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, что может приводить "к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек", передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что в США и ряде европейских стран десятки детей попали в больницы с редким синдромом Кавасаки. У некоторых был подтвержден коронавирус.