Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования на коронавирус в столице. В экспертном сообществе инициативу градоначальника поприветствовали и подчеркнули, что это позволит понять реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования на коронавирус в столице. В экспертном сообществе инициативу градоначальника поприветствовали и подчеркнули, что это позволит понять реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в столице.Иммуноферментный анализ крови позволит делать 100 тысяч тестов на коронавирус в Москве, а в перспективе довести количество тестирований до 200 тысяч. Российская столица является лидером по анализам на COVID-19 в мире, напомнил Собянин.ИФА-диагностика будет применяться на предприятиях и организациях, которые должны проверять сотрудников на коронавирусную инфекцию, отметил мэр.Врач, клинический фармаколог, эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения Александр Эдигер поддержал решение столичного градоначальника. По его словам, массовое тестирование позволит провести настоящий скрининг, получить реальную картину по перенесшим заболевание и тем, кто заражаен сейчас."Мы получаем картину, которая очень близка к объективной. Это позволит оптимально планировать все действия эпидемиологов и других специалистов. Важно отметить, что при 200 тысячах анализов в сутки провести два миллиона тестов можно за 10 дней", – пояснил эксперт.за последние сутки выявлен у 9 794 человек, из них 4 712 случаев – в Москве. Всего в нашей стране зафиксировано более 252 тысяч случаев заболевания COVID-19.заразились свыше четырех миллионов человек. В США количество заболевших приблизилось к 1,4 миллиона.14 Май 2020 в 1:06 PDT