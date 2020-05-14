Пациентам с коронавирусом COVID-19 необходим индивидуальный подход к лечению, который учитывает сопутствующие заболевания.

Пациентам с коронавирусом COVID-19 необходим индивидуальный подход к лечению, который учитывает сопутствующие заболевания. Именно такая терапия и позволяет спасать больных. При этом состояние пациента напрямую от возраста не зависит, ведь молодые люди тоже могут иметь различные патологии."Чем старше человек, тем сложнее вылечиться, — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" доктор биологических наук, руководитель Федерального центра мозга и нейротехнологий Всеволод Белоусов. — Как правило, болезни осложняют всевозможные патологии, ожирения, сахарный диабет, болезни ишемические: сердца, мозга и так далее, когда пациент уже ослаблен. Это касается и молодых и пожилых, просто у пожилых эти сопутствующие патологии встречаются чаще, они и чаще оказываются в зоне риска... Мы сейчас приходим к тому подходу, что терапия должна быть максимально персонализирована, у каждого пациента регулярно забираются анализы крови, подбирается терапия в зависимости от анализов".