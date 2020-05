Главный врач московского футбольного клуба Спартак Михаил Бутовский провел смену в Клинике имени В. Х. Василенко, оказывая медицинскую помощь пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Главный врач московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Бутовский провел смену в Клинике имени В. Х. Василенко, оказывая медицинскую помощь пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19."Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией", – сообщает пресс-служба "красно-белых" в Twitter.Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский провел первую смену в отделении анестезиологии и реанимации Клиники имени В.Х.Василенко, оказывая медицинскую помощь пациентам с COVID-19.Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией! #coronaout pic.twitter.com/7yA53YK5Eb— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 14, 2020Чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за COVID-19. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля."Спартак" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:1. После 22 матчей премьер-лиги москвичи с 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 4,4 миллиона человек, из которых 300 тысяч скончались.