Начнем со статьи русской службы BBC, которая формально посвящена соблюдению масочно-перчаточного режима в Москве. Но преподносится ни много ни мало в качестве эксклюзивного расследования на тему того, как столичные власти якобы обманывают ничего не подозревающих людей. На самом деле авторы BBC врут и не краснеют.

Начнем со статьи русской службы BBC, которая формально посвящена соблюдению масочно-перчаточного режима в Москве. Но преподносится ни много ни мало в качестве эксклюзивного расследования на тему того, как столичные власти якобы обманывают ничего не подозревающих людей.А конкретнее — опять же, якобы неплохо зарабатывают на ситуации с коронавирусом. Поскольку, по версии коллег из британского медиахолдинга, индивидуальные средства защиты в метро (то есть там, где без них сейчас находиться нельзя) продаются с огромной искусственной наценкой.С авторитетным видом сопоставляют цифры. Дескать, еще зимой метрополитен Москвы закупил пресловутые маски и перчатки у нескольких отечественных компаний оптом, чуть ли не за считаные копейки. А теперь предлагает пассажирам приобретать комплекты в кассах на входе за 50 рублей. В общем, как утверждается, разоблачены вопиющая социальная несправедливость и "серая" бизнес-схема. Вот только на самом деле авторы BBC врут и не краснеют."С какой наценкой московское метро продает маски и перчатки. Подземка приобрела маски оптом за 1,64 рубля, перчатки — за 4,37. Таким образом, торговая наценка составляет 1800 процентов и 450 процентов".Выдающийся пример репортажа. Не такой, конечно, как у The New York Times, отмеченных Пулитцером, с их русофобскими статьями о хищническом режиме, но тоже с риском. Риском выпустить материал, судя по всему, не соответствующий действительности.Из статьи также можно узнать, что корреспондент BBC лично спускался в московскую подземку и даже купил там маску и перчатки, активно изучал сайты с информацией о госзакупках и даже подсчитал количество станций с вендинговыми автоматами — их 57. И эта цифра в материале, в отличие от всех остальных, все еще является верной.Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки, подтверждает департамент транспорта Москвы."По тем контрактам, которые заключались в феврале, у нас существенно поменялись условия. Существенное условие — это цена. И если поставщик не может исполнить поставку по той цене, по которой он заявлял, контракт с ним расторгается. Те данные, на которые опирается BBC, никаким образом не связаны с тем фактом, что, как они заявляют, цена на маски была завышена", — комментирует ситуацию генеральный директор "РТС-Тендер" Владимир Лишенков.Цены на маски растут как на дрожжах, и, вроде бы, из этого никто не делает тайны. Существенно выросли цены не только на продукцию российских производителей, но и на традиционно дешевый ассортимент Китая. Департамент транспорта приводит цифры — стоимость одной маски без учета расходов на логистику составляет 21-23 рубля. Гораздо дороже, чем было раньше. Но данная цена также обусловлена не прихотью поставщиков."Оказалось, что те дешевые маски, которые активно продавались еще в апреле, производятся на кустарных китайских производствах. Как следствие, Китай принял решение, что на экспорт могут идти маски только определенного образца, определенного качества. И, как следствие, то, что качественное, и стоит дороже, чем эти "мусорные" маски", — рассказывает исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов.Цена на маску в столице колеблется в районе 32-60 рублей. Есть варианты и дороже. Но не стоит забывать и о контролирующих органах, регулярно наведывающихся к тем, кто не прочь необоснованно задрать ценник. Что же до статьи — хотя BBC и успели заявить, что не добились оперативного ответа от департамента транспорта Москвы, спустя несколько часов этот ответ все же опубликовали. Не забыв добавить в конце, что в европейских столицах маски раздают бесплатно."Статья BBC показывает, что британские медиа продолжают пытаться подать ситуацию в России в формате исключительно таком — всё плохо. В целом, это, конечно, продолжение стратегии разоблачения как будто бы российской действительности, демонстрации ее недостатков, демонстрации того, как плохо работает система в условиях пандемии", — отмечает политолог Василий Колташев.А потому остается лишь терпеливо ждать новых разоблачительных статей. Ведь пандемия коронавируса COVID-19 еще не кончилась, и, помимо метро, в Москве еще можно прокатиться на автобусах, троллейбусах и даже трамваях.