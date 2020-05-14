Почти 200 человек оштрафованы в Москве за последние три дня за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая их обязательно нужно носить в общественных местах и транспорте.

Почти 200 человек оштрафованы в Москве за последние три дня за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая их обязательно нужно носить в общественных местах и транспорте.Как отмечают власти, большинство пассажиров добросовестно выполняют санитарные требования. Врачи, в свою очередь, еще раз напоминают о правилах использования средств защиты. Перчатки обязательно должны быть по размеру, а маску нужно брать только чистыми руками и только за петли."После этого одеваем на лицо, плотно прижимаем нижний край к подбородку и фиксируем носовой фиксатор. Перчатки тоже важно одевать определенным образом. Не нужно трогать оталькованные части руками, просто вставляем пальцы, растягиваем перчатку и полностью одеваем ее на кисть", — объяснил Яков Сандаков, главный врач городской поликлиники №109.