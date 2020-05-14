Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24 ответил на вопрос о том, сохраняется ли заработная плата для тех предприятий, которые не попали в список работающих с 12 мая. Ранее сообщалось, что с этого дня возобновляют деятельность промышленные предприятия и стройки.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос о том, сохраняется ли заработная плата для тех предприятий, которые не попали в список работающих с 12 мая. Ранее сообщалось, что с этого дня возобновляют деятельность промышленные предприятия и стройки.Сергей Собянин рассказал, что зарплата сотрудников, не попавших в список работающих, должна сохраняться. Этот аспект, подчеркнул мэр, отмечен в указе президента.Собянин обратил внимание на то, что для уволенных создана специальная упрощенная система регистрации безработных в Центре занятости "Моя работа". Гражданин может дистанционно зарегистрироваться в ней, после чего ему быстро будет начислено повышенное пособие.Мэр Москвы раннее назвал условие смягчения ограничительных мер в столице. По его словам, основой для этого станут данные скрининга жителей города на антитела к коронавирусу.