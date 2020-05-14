Огонь вспыхнул около двух часов дня 14 мая в квартире на пятом этаже дома №32 по Фрунзенской набережной и быстро перекинулся на балконы шестого и седьмого этажей. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Пожарные сбили пламя в загоревшемся жилом доме в центре Москвы, жертвой ЧП стал один человек, сообщили в столичном управлении МЧС.Огонь вспыхнул около двух часов дня 14 мая в квартире на пятом этаже дома №32 по Фрунзенской набережной и быстро перекинулся на балконы шестого и седьмого этажей. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.В настоящее время спасателям удалось сбить открытый огонь, они занимаются проливкой этажей.Во время осмотра помещений было обнаружено тело, но правоохранители не уточнили, удалось ли им его опознать.