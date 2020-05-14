Огонь вспыхнул около двух часов дня 14 мая в квартире на пятом этаже дома №32 по Фрунзенской набережной и быстро перекинулся на балконы шестого и седьмого этажей. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
Пожарные сбили пламя в загоревшемся жилом доме в центре Москвы, жертвой ЧП стал один человек, сообщили в столичном управлении МЧС.
Огонь вспыхнул около двух часов дня 14 мая в квартире на пятом этаже дома №32 по Фрунзенской набережной и быстро перекинулся на балконы шестого и седьмого этажей. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
В настоящее время спасателям удалось сбить открытый огонь, они занимаются проливкой этажей.
Во время осмотра помещений было обнаружено тело, но правоохранители не уточнили, удалось ли им его опознать.