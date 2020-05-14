В Костанае жестокое обращение сотрудников ЧОП с девушкой попало на видео. Вскоре в полиции рассказали, что задержанная избила двух охранников и рабочего, а также является мужчиной.

В Костанае жестокое обращение сотрудников ЧОП с девушкой попало на видео. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как сотрудники службы охраны тащат сопротивляющуюся жертву за волосы в салон служебного автомобиля и увозят.Позже полицейские, на слова которых ссылается издание Ng.kz, прокомментировали инцидент и рассказали, что задержанная устроила потасовку с рабочими и побила стекла. В полиции также отметили, что это вовсе не девушка, а мужчина 1988 года рождения. Два охранника и дорожный рабочий подали заявление, что задержанный их избил.В свою очередь, девушка пообщалась с журналистами газеты "Наш Костанай" и решительно отвергла их версию произошедшего.По ее словам, во время прогулки она пообщалась с бригадиром дорожных рабочих и упомянула, что является транссексуалом. "Никакой агрессии не было", — отметила она.После подъехала служебная машина, из которой ей показали средний палец. Она ответила тем же жестом. Автомобиль развернулся, из него выбежали мужчины и начали ее бить."Я пыталась оказать сопротивление. Я хрупкая девушка. Уже из СМИ я узнала о том, что я якобы кому-то порвала ухо. Не скрою, возможно, я кого-то и поцарапала, но большего ущерба не могла нанести", — рассказала она журналистам.Пользователи социальных сетей, обсуждая задержание транссексуала, выяснили, что это мужчина по имени Сергей, называющий себя "Джокондой". Ранее он задерживался полицейскими за потасовку с таксистом.