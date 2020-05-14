Утром 14 мая в Санкт-Петербурге прошел мокрый снег с дождем. Об аномальной погоде рассказали местные жители в социальных сетях. Горожане опубликовали фотографии улиц и пожелали друг другу ..

Утром 14 мая в Санкт-Петербурге прошел мокрый снег с дождем. Об аномальной погоде рассказали местные жители в социальных сетях.Горожане опубликовали фотографии улиц и пожелали друг другу "доброго снежного утра". Один из пользователей отметил, что в такую погоду легче соблюдать режим самоизоляции, сообщает .Сейчас в Санкт-Петербурге температура воздуха составляет +2. Днем столбики термометров поднимутся до +11.