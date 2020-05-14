Звезда сериала Сваты порассуждала о тонкостях профессии. Людмила Артемьева рассказала, как трансформируется в своих персонажей.

Звезда сериала "Сваты" порассуждала о тонкостях профессии.Людмила Артемьева рассказала, как трансформируется в своих персонажей.В ситкоме "Сваты" артистка исполняет роль Ольги Ковалевой. ЛюдмилаАртемьева не скрывает, что этот персонаж вызывает у нее странные чувства.По словам артистки, героиня сочетает в себе противоречивые качества. С однойстороны она "солнечная дура", а с другой "невероятная умница".Именно Людмила Артемьева делает Ольгу Ковалеву такой необычнойи интересной зрителю. Артистка подчеркнула, что проработка героя требуетбольшого труда."Признаться честно – перевоплощение в тех или иныхперсонажей, в том числе и в сериале "Сваты", идет изнутри. Вроде бы везде тотже человек, но взгляд, мимика и походка абсолютно другие…" – высказалась звездасериала "Сваты".Отметим, что, возможно, в следующем, 2021 году, поклонникисмогут увидеть седьмой, заключительный сезон ситкома. Выход этой части сериала "Сваты"постоянно сопровождается какими-то проблемами, межу тем фанаты надеются, что теленовеллувсе же доснимут.14 Май 2020 в 2:42 PDTуже подтвердила участие в седьмом сезоне.Актриса рассказала об этом в личном микроблоге. Сериал "Сваты" можносмотреть онлайн на видеоплатформе .