Мальчик-миллионер Рома Желудь был мега-звездой Рунета, но сейчас его не узнать: несвязная речь, расширенные зрачки – все признаки человека с наркотической зависимостью. В Прямом эфире блогер сделал сенсационное признание: он сидел на тяжелом наркотике, но, уверяет Рома, ему удалось соскочить.

"Мальчик-миллионер" Рома Желудь был мега-звездой Рунета, его называли "русским Джастином Бибером", он вел церемонии самых престижных премий страны на одной сцене со звездами первой величины, но сейчас его не узнать: несвязная речь, расширенные зрачки – все признаки человека с наркотической зависимостью.В "Прямом эфире" блогер сделал сенсационное признание: он год сидел на новом и очень тяжелом наркотике, который популярен среди 15 – 16-летних и не мог с него "соскочить"."Он специально сделан так, чтобы через неделю возвращалось желание его употребить", — рассказывает блогер и добавляет: "Взрослые даже представить себе не могут, насколько этот наркотик доступен, и насколько это серьезная проблема сейчас среди молодежи".Лишь полгода назад он смог остановиться, когда был уже в очень плохом состоянии, и за это время сорвался лишь однажды.В это время он начал общаться с теми, кто имел схожий опыт, поделился им на своем канале, что, по признанию блогера, помогло закрепить эффект, а теперь пытается помогать другим молодым людям вырваться из наркотического ада.Как и кто втянул туда популярного блогера? Что потерял он, подсев на наркотики, и сей опыт помог Роме завязать с пагубным пристрастием?Верят ли в то, что он действительно "соскочил" Дана Борисова и певец Шура, которые сами долго боролись с тяжелой зависимостью? И какой совет они дают тем, кто пытается завязать?Правда ли, что наркотики стали причиной развода рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой?И как родителям распознать, что их ребенок начал употреблять запрещенные вещества?Откровения Ромы Желудя и обсуждение этой тяжелой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".