14.05.2021

2021-05-14 21:10:04

15 мая во Владимире состоится спортивный праздник

15 мая на Лыбедской магистрали города Владимира состоится спортивный праздник, посвященный 76 годовщине Победы. Он проводится с 2017 года и объединяет детей-дошкольников, учащихся, студентов и взрослых участников.







В этом году в программу праздника включены соревнования лыжероллеров, беговелов, роллеров, велопарад, выступление мотоджимхана (проезд на скорость сложной трассы с большим числом поворотов и препятствий), а также легкоатлетическая эстафета.







Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для



участников в шести возрастных категориях: 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет, а также среди семейных команд (в забеге «Мама, папа, я - роллеров семья!»). Для самых юных спортсменов пройдет гонка на беговелах - детских велосипедах без педалей.







Частью спортивного праздника станет велопарад. Без предварительной регистрации на своем велосипеде в нем сможет принять участие любой желающий - достаточно приехать к пересечению ул. Стрелецкой и Лыбедской магистрали.







Расписание праздника:







9.00 – открытие



9.30 — соревнования лыжероллеров



10.10 — велопарад



10.30 — забег на роликовых коньках



11.00 — забег на беговелах



11.20 — мотоджимхана



11.30 — легкоатлетическая эстафета







Отметим, что каждый участник должен иметь документ, удостоверяющий личность и медицинскую справку о состоянии здоровья.



Фото с сайта







