Специалисты NASA не считают небесное тело опасным для нашей планеты.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 14 мая небесное тело, получившее название 2015 KJ19, чьи размеры сопоставимы с высотой американского символа - Статуи Свободы, около 06:04 по времени Восточного побережья США (13:04 мск) приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете, что более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны. Скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч.Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для нашей планеты. В целом, в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля, однако по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты.