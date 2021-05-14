Более 2500 буханок и десятки тысяч рублей. «Владимирский хлебокомбинат» подвел итоги благотворительной акции «Хлеб Победы». Она проводилась с 7-го по 9-е мая. В эти дни в торговых точках

Более 2500 буханок и десятки тысяч рублей. «Владимирский хлебокомбинат» подвел итоги благотворительной акции «Хлеб Победы». Она проводилась с 7-го по 9-е мая. В эти дни в торговых точках Владимира можно было купить хлеб, выпеченный по рецепту военных лет. Георгий Багров, коммерческий директор группы компаний “Delavant” Более 2500 человек разделили с нами вот эту традицию. Это