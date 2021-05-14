Во Владимире Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении содержания в СИЗО бывшего генерального директора «Владимиртеплогаз» Александра Королева. Он ..

Во Владимире Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении содержания в СИЗО бывшего генерального директора «Владимиртеплогаз» Александра Королева. Он обвиняется в незаконном распределении премий по итогам 2019 года. По версии СУ СК по Владимирской области, экс-директор ресурсоснабжающей компании незаконно выписал себе и коллегам премии в размере более трех миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Владимира, 13 мая судебная коллегия удовлетворила просьбу следствия. По итогам заседания Александру Королеву продлили содержание под стражей на 1 месяц 29 суток, то есть до 18 июля включительно.Всего в изоляторе он находится 7 месяцев 26 суток.