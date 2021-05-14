Евгений Миронов назначен новым главным архитектором Владимирской области. О кадровом изменении сообщила директор департамента ЖКХ Елена Семенова. Ему 34 года. Госслужащий окончил кафедры ..

Евгений Миронов назначен новым главным архитектором Владимирской области. О кадровом изменении сообщила директор департамента ЖКХ Елена Семенова. Ему 34 года. Госслужащий окончил кафедры архитектуры Владимирского государственного университета, преподаёт архитектурное проектирование. На протяжении 10 лет работал по специальности. В числе проектов Евгения Миронова торгово-развлекательный центр во Владимире на улице Батурина, сеть магазинов «Все в розочках», а также ряд зданий в Коврове. В будущем он примет участие в разработке дизайн-проектов благоустройства общественных пространств для программы «Комфортная городская среда».Напомним, что предшественница новоиспеченного руководителя - Наталья Балеева - покинула свой пост летом 2020 года.