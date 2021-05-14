Власти Греции отменили ограничения для россиян. С 14 мая туристов освободили от обязательного семидневного карантина при наличии документа о вакцинации или отрицательного результата ..

Власти Греции отменили ограничения для россиян. С 14 мая туристов освободили от обязательного семидневного карантина при наличии документа о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. Кроме того, была снята въездная квота в четыре тысячи россиян в неделю.Весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19 Греция, как и многие другие страны, закрыла границы. В сентябре власти разрешили въезд 500 россиян в неделю. Затем квота постепенно увеличивалась. Теперь туристы могут попасть в Грецию любым транспортным средством.