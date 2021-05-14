Город Ухань в провинции Хубэй в центральной части Китая печально прославился на весь мир как родина коронавируса, который заставил весь мир сесть на карантин. Теперь на Ухань обрушилась ..
<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2021-na-rodinu-koronavirusa-obrushilsya-uragan.html" target="_blank">На родину коронавируса обрушился ураган</a> - Город Ухань в провинции Хубэй в центральной части Китая печально прославился на весь мир как родина коронавируса, который заставил весь мир сесть на карантин. Теперь на Ухань обрушилась ..
[url=https://33live.ru/novosti/14-05-2021-na-rodinu-koronavirusa-obrushilsya-uragan.html]На родину коронавируса обрушился ураган[/url] - Город Ухань в провинции Хубэй в центральной части Китая печально прославился на весь мир как родина коронавируса, который заставил весь мир сесть на карантин. Теперь на Ухань обрушилась ..