Город Ухань в провинции Хубэй в центральной части Китая печально прославился на весь мир как родина коронавируса, который заставил весь мир сесть на карантин. Теперь на Ухань обрушилась ..

Город Ухань в провинции Хубэй в центральной части Китая печально прославился на весь мир как родина коронавируса, который заставил весь мир сесть на карантин. Теперь на Ухань обрушилась новая напасть – мощный ураган. Разгул стихии попал на видео. Размеры повреждений устанавливаются.