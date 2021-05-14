В городе Николаев на юге Украины в собственном доме был зарезан известный историк-краевед Владимир Щукин, передает телеканал . Соседи обратили внимание, что дверь в квартиру ученого была ..

В городе Николаев на юге Украины в собственном доме был зарезан известный историк-краевед Владимир Щукин, передает телеканал "". Соседи обратили внимание, что дверь в квартиру ученого была открыта. Они зашли внутрь и увидели тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Вдобавок к этому, на его голове были гематомы. Дело расследует полиция.