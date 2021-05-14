67-летняя женщина за денежное вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на миграционный учет в своей квартире...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы совместно с сотрудниками Солнцевской межрайонной прокуратуры г. Москвы установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Предварительно установлено, что 67-летняя женщина за денежное вознаграждение незаконно осуществила постановку иностранных граждан на миграционный учет в своей квартире на Московской улице, заведомо зная, что проживать они там не будут.В результате проверочных мероприятий полицейским в п. Толстопальцево подозреваемая была задержана.Дознанием ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93