В глубоководной коре Тихого океана были обнаружены тяжелые радиоактивные изотопы. Это открытие позволило ученым сделать вывод о событиях космического масштаба, произошедших очень ..

В глубоководной коре Тихого океана были обнаружены тяжелые радиоактивные изотопы. Это открытие позволило ученым сделать вывод о событиях космического масштаба, произошедших очень давно.Дело в том, что подобные соединения возникают при вспышках некоторых типов сверхновых или слияния нейтронных звезд. Более подробный анализ показал, что на расстоянии 160-330 световых лет от Земли произошли сразу две – четыре вспышки сверхновых звезд.