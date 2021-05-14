Злоумышленницы рассказали пенсионерке, что собираются уезжать из города и им срочно нужно продать две песцовые шубы по низкой цене...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России Мещанскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества у 78-летней москвички», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что в марте текущего года на улице к 78-летней жительнице столицы обратились неизвестные женщины с просьбой помочь. Они рассказали, что собираются уезжать из города и им срочно нужно продать две песцовые шубы по низкой цене. Пенсионерка сообщила, что у нее нет денежных средств. Тогда женщины предложили взять кредит в банке и посоветовали после сдать шубы в скупку по нормальной стоимости. Заявительница согласилась и после получения кредита передала деньги незнакомкам. Впоследствии потерпевшая увидела, что в пакете, вместо двух дорогостоящих шуб, оказалась одна изношенная, не представляющая материальной ценности. Ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Широкой улице задержали одну из подозреваемых – 56-летнюю приезжую женщину.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время ущерб пенсионерке возмещен в полном объеме.Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастниц, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае если к вам на улице обратятся незнакомые граждане с предложением о покупке ценных вещей необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или по номеру 102.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60