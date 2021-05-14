В селе Суромна Суздальского района в сгоревшем доме обнаружили погибшего мужчину. ЧП произошло в 7 часов вечера 13 мая. Полыхал большой двухэтажный частный дом. Сообщение о пожаре огнеборцы

В селе Суромна Суздальского района в сгоревшем доме обнаружили погибшего мужчину. ЧП произошло в 7 часов вечера 13 мая. Полыхал большой двухэтажный частный дом. Сообщение о пожаре огнеборцы получили слишком поздно – пламя охватило 120 квадратных метров здания. В сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается. Тушили дом 20 человек и 7 спецмашин.