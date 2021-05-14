Заявление на участие в предварительном голосовании Единой России подали 7 624 человека. Половина из них – новички в политике, сообщил глава федерального оргкомитета праймериз ЕР Александр Карелин.

Заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" подали 7 624 человека. Половина из них – новички в политике, сообщил глава федерального оргкомитета праймериз "ЕР" Александр Карелин.Треть участников праймериз представляют волонтерские и общественные организации. Беспартийных на предстоящем голосовании будет 48%."Существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны», – сказал Карелин.Средний возраст участников праймериз – 41 год. Каждому третьему – меньше 35 лет.По словам Карелина, на все заявители четко понимали, для чего существует партийная площадка для выдвижения. С кандидатами беседовали, и те, кто впервые идет в политику, оставались твердыми в своих намерениях участвовать в выборах в Государственную Думу, рассказал он.На предварительном голосовании новички будут конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Партия поддерживают начинающих, подчеркнул Карелин.Предварительное голосование "Единой России" состоится с 24 по 30 мая. Для участия в качестве избирателя необходимо верифицироваться на портале "Госуслуги".Итоги подведут 1 июня. Затем списки "ЕР" на выборах в Госдуму утвердит партийный съезд.