Юноши, увидев на улице хулигана, предприняли меры к его удержанию до приезда сотрудников полиции.

13 мая во Владимире на торжественной церемонии, посвященной 800-летию со дня рождения русского полководца Александра Невского, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и ветеран Великой Отечественной войны полковник милиции в запасе Анатолий Гаврилов вручили Почетные грамоты студентам Владимирского авиамеханического колледжа. В апреле текущего года юноши помогли задержать правонарушителя.В УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение, что в одном из дворов областного центра мужчина с ножом в руках ведет себя агрессивно и на замечания окружающих не реагирует. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.Свидетелями инцидента стали студенты Владимирского авиамеханического колледжа Егор Малафеев, Денис Балычин и Владислав Савин. Юноши отреагировали на ситуацию, смогли выхватить у мужчины нож и предприняли меры к удержанию до приезда полицейских.Впоследствии мужчина был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).Руководством регионального УМВД отмечены активная гражданская позиция ребят и смелость, проявленная ими при оказании содействия органам внутренних дел.