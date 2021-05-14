Находясь в квартире, злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны пенсионерки и тайно похитил ювелирные изделия...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное и УВД по ЮАО задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Следствием установлено, что 82-летняя заявительница находилась на улице и почувствовала себя плохо. Фигурант уголовного дела предложил проводить ее домой.Находясь в квартире на Ореховом бульваре, злоумышленник воспользовался отсутствием внимания пенсионерки и путем свободного доступа тайно похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Тихорецком бульваре. Им оказался ранее судимый 57-летний приезжий. Часть похищенного имущества изъята.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22