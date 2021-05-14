Политолог Андрей Головачев рассказал, почему Украина на самом деле осталась без вакцины от коронавируса.

Политолог Андрей Головачев рассказал, почему Украина на самом деле осталась без вакцины от коронавируса.Специалист описал ситуацию с COVID-19 как катастрофическую. По его словам, Украина является единственной европейской страной, которая борется с пандемией при помощи локдаунов, медицинских масок и "нарисованных" цифр статистики. "Мы беззащитны и отданы на волю провидения", – отметил он.Головачев связал это с "геополитическим" одиночеством Незалежной. Эксперт пояснил, что страна вышла из Содружества Независимых Государств (СНГ), но так и не смогла войти в состав Евросоюза. Запад ждет, когда власти Украины начнут решать внутренние проблемы.Очевидно, что Киев отказался закупать российскую вакцину "Спутник V" по политическим причинам. Головачев уверен: даже если бы на Украине была высокая смертность, власти бы все равно отказались от препарата. На западные вакцины рассчитывать Киев не может, так как они в дефиците, добавил специалист."Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать", – заключил Головачев.Ранее "Дни.ру" написали, что президент Украины Владимир Зеленский . Мероприятие прошло в разгар карантина. Отмечается, что большинство присутствующих были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.