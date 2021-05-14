Политолог Андрей Головачев рассказал, почему Украина на самом деле осталась без вакцины от коронавируса.
Политолог Андрей Головачев рассказал, почему Украина на самом деле осталась без вакцины от коронавируса.
Специалист описал ситуацию с COVID-19 как катастрофическую. По его словам, Украина является единственной европейской страной, которая борется с пандемией при помощи локдаунов, медицинских масок и "нарисованных" цифр статистики. "Мы беззащитны и отданы на волю провидения", – отметил он.
Головачев связал это с "геополитическим" одиночеством Незалежной. Эксперт пояснил, что страна вышла из Содружества Независимых Государств (СНГ), но так и не смогла войти в состав Евросоюза. Запад ждет, когда власти Украины начнут решать внутренние проблемы.
Очевидно, что Киев отказался закупать российскую вакцину "Спутник V" по политическим причинам. Головачев уверен: даже если бы на Украине была высокая смертность, власти бы все равно отказались от препарата. На западные вакцины рассчитывать Киев не может, так как они в дефиците, добавил специалист.
"Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать", – заключил Головачев.
Ранее "Дни.ру" написали, что президент Украины Владимир Зеленский . Мероприятие прошло в разгар карантина. Отмечается, что большинство присутствующих были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.