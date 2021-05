14.05.2021

Премьера шоу «Я вижу твой голос» 14 мая в 21:00 на телеканале «Россия».

14 мая в 21:00 на телеканале «Россия» – премьера захватывающей музыкальной игры «Я вижу твой голос». В каждом выпуске проекта участник пытается распознать, кто из игроков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь гениально притворяется, надеясь сорвать банк.



Звёзды шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY – помогут участнику разоблачить лжевокалистов и выиграть 1 миллион рублей. Ведущий вокально-детективного шоу «Я вижу твой голос» – Владимир Маркони.



По правилам шоу в каждом выпуске участник и его звёздная команда знакомятся с шестью героями. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер или сбежавшая невеста: кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик – это и предстоит решить участникам. Задача таинственных незнакомцев – хранить молчание до самого финала, так что звёздам придётся призвать на помощь свой богатый музыкальный опыт и шестое чувство. Ставки высоки: если лжевокалист дойдёт до конца, то солидный денежный приз достанется ему, а если финалист окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения он упустит миллион, а звёздный советник исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха и голоса. Информационным партнёром шоу «Я вижу твой голос» выступает радиостанция «Новое Радио».



Ольга Шелест



«Впечатления удивительные: мы и смеялись, и очень напрягались. Мы вспомнили всё, что знаем о том, как человек должен стоять, как держать микрофон. И, поверьте, я-то точно знаю, как это должно быть. Но надо отдать должное профессиональнейшей команде, которая готовит программу: они сбивали нас с толку всеми способами! Мы запутались, мы были биты».







Валерий Меладзе



«Талант увидеть сложно, но его можно почувствовать. У меня достаточно опыта, обычно шестое чувство меня не подводит. Но что говорить, и на старуху бывает проруха ☺»/



Филипп Киркоров



«Заводная история! Азарт захватывает, нарастает и становится по-настоящему интересно узнать, кто из героев умеет петь, потому что угадать, кто – поддельный, а кто – настоящий, невозможно. Работа с конкурсантами произведена грандиозная! Однозначно рекомендую шоу к просмотру, оно того стоит!»



Максим Леонидов



«Угадать достаточно трудно: всё делается для того, чтобы нас обмануть. Против нас работает большая команда редакторов, которые тренируют наших участников, и они приходят такие подготовленные! Но самое главное, что среди них открываются удивительные редкие таланты, которые поют так, что «добрый вечер»!».



Николай Фоменко



«Когда впросак попадают популярные певцы и певицы, на это очень приятно смотреть. Приятно, что великие тоже ошибаются. Конечно, нам хочется, чтобы участник выиграл миллион, но, когда лжевокалист умудряется всех запутать, прорваться в финал и спеть со звездой, абсолютно не попадая в ноты, в этом тоже есть странный, но интерес».



Владимир Маркони, ведущий проекта «Я вижу твой голос»



О проекте:







«Я вижу твой голос» – адаптации популярного во всём мире шоу «I can see your voice». Это музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Премьера шоу «I can see your voice» состоялась в Южной Корее в 2015 году, и до сих пор не теряет популярности у корейских зрителей на протяжении уже восьми сезонов. Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.