Злоумышленники арендовали каршеринговые автомобили, после чего пригоняли их в гаражный бокс, расположенный в г. Щербинка, снимали дорогостоящие детали и возвращали машины в зону парковки...

Оперативники МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали двоих приезжих, подозреваемых в хищении деталей с каршеринговых автомобилей на сумму свыше 1,7 млн рублей.Предварительно установлено, что фигуранты уголовного дела, 34-летний мужчина и 46-летняя женщина, используя аккаунт подозреваемой, арендовали каршеринговые автомобили марки «Фольксваген». После этого они пригоняли их в гаражный бокс, расположенный в г. Щербинка, снимали дорогостоящие детали и возвращали машины в зону парковки. Сотрудникам каршеринговой компании показалось подозрительным, что несколько автомобилей под одним аккаунтом перемещались в гаражный кооператив, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в г. Щербинка задержали злоумышленников, когда они пытались снять деталь с очередного арендованного автомобиля.Следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража».В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению 12 эпизодов противоправной деятельности. Материальный ущерб составил более 1,7 млн рублей.Часть похищенного имущества изъята и вскоре будет возвращена законному владельцу. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении мужчины – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и установление возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57