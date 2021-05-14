Злоумышленник взял оставленную без присмотра дамскую сумку, похитил из неё имущество и деньги, после чего вернул её на прежнее место.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая, что у нее похитили мобильный телефон и деньги. Потерпевшая пояснила, что имущество пропало из её дамской сумки, с которой накануне она посещала одно из развлекательных заведений.Сумма причиненного ущерба составила 12 000 рублей.В результате розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже, 50-летнего местного жителя.Свою вину задержанный признал, пояснив, что обратил внимание на девушку, которая расплачивалась наличными и, воспользовавшись моментом, когда она отвлеклась, похитил оставленную без присмотра дамскую сумку, после чего покинул заведение. Забрав мобильный телефон и деньги, злоумышленник вернул сумку на место и скрылся.В настоящее время в отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенный телефон изъят и возвращен владелице.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.