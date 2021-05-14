ЕС выпустил документ, в котором говорится об опасениях присоединения ДНР и ЛНР к России. В Кремле прокомментировали информацию.

ЕС выпустил документ, в котором говорится об опасениях присоединения ДНР и ЛНР к России. В Кремле прокомментировали информацию.В документе представители Евросоюза говорили о списке мер для "повышения устойчивости" Украины к действиям России. В Брюсселе уверены, что Москва якобы все время стремится присоединить неподконтрольные Киеву территории Донбасса. По мнению представителей ЕС, это якобы подтверждает начавшаяся выдача паспортов местным жителям.В Кремле ответили на вопрос о возможной интеграции территорий ДНР и ЛНР, которая так волнует Европу. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, наша страна не планирует идти на такие меры."Россия никогда этим не занималась", — сказал журналистам официальный представитель Кремля.Ранее Киев заблокировал российский проект по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместо этого украинский лидер Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в любой точке зоны конфликта.Путин заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому нужно обсуждать с властями народных республик, а двусторонние отношения стран можно всегда обговорить в Москве.Украина настолько жаждет встречи, что глава ОП Андрей Ермак уже рассказал об основных темах для переговоров с Владимиром Путиным в том случае, если встреча лидеров двух стран все же состоится.Напомним, Москва не раз заявляла, что не является участницей украинского конфликта. Выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. Российский лидер считает, что ситуация с гражданскими правами людей в Донбассе переходит все границы.