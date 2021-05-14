Вечером 13 мая трое злоумышленников в масках набросились на стоящую возле одного из домов на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы иномарку Volkswagen Tiguan, передает . Они вышибли лобовое ..

Вечером 13 мая трое злоумышленников в масках набросились на стоящую возле одного из домов на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы иномарку Volkswagen Tiguan, передает "". Они вышибли лобовое стекло и стекло водительской двери. В момент нападения в машине сидел водитель. Под угрозами он был вынужден отдать разбойникам сумку с деньгами. В ней лежало порядка 300 тысяч рублей. Теперь преступников ищут.