Их продажа осуществлялась при помощи объявлений в сети Интернет. Стоимость одного такого сертификата составляла от 4 до 5 тысяч рублей...

«Отделом дознания Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ.Как сообщалось ранее, в марте текущего года сотрудниками полиции был задержан житель столицы по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 без ее фактического прохождения. Их продажа осуществлялась при помощи объявлений в сети Интернет. Стоимость одного такого сертификата составляла от 4 до 5 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в Бабушкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.