Дерзкие самокатчики были замечены в Санкт-Петербурге. Они носились по заполненному людьми тротуару Невского проспекта в опасной близости от пешеходов. Одного из них, оказавшегося на пути ..

Дерзкие самокатчики были замечены в Санкт-Петербурге. Они носились по заполненному людьми тротуару Невского проспекта в опасной близости от пешеходов. Одного из них, оказавшегося на пути ездока, самокатчик сперва сбил, а затем и буквально усадил в мусорную урну. А мужчине, который решился сделать замечание молодым людям, повезло еще меньше. Его избили до такой степени, что он не смог стоять. Пострадавшего забрали в больницу.