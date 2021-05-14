14.05.2021

2021-05-14 18:35:04

В Судогодском районе сгорел эко-дом - глиночурка

Кому помешали экодома в Старом Кубаево Судогодского района? Сергей Медников, экостроитель из Подмосковья, о котором "Вести" уже рассказывали ранее, поделился планами по строительству глиночурок с Марией Городской.



- Ну, не оплавлено, да ведь? Трава не обгорела. Поэтому я подозреваю, что, скорее всего, возможно, даже зимой это было.



Сергей Медников показывает то, что осталось от дома, который он построил в 2017-м году. В таком виде Сергей его обнаружил в майские праздники. И предполагает, что дом подожгли ещё зимой. Три года назад "Вести" показывали, как экостроитель создавал глиночурки в деревне Старое Кубаево Судогодского района. Планы были грандиозные - Сергей мечтал о своей пасеке, хотел и дальше продолжать печь хлеб в глиняной печи, выращивать зерновые культуры и подключить к делу таких же трудолюбивых энтузиастов, как и он сам. Теперь этому не суждено сбыться - восьмилетний проект будет закрыт. Нет ни сил, ни возможности возрождать то, что кто-то разрушил.



Сергей Медников, экостроитель:



- Здесь больше свой труд вложен в этот дом. А не что-то материальное. Материальное, конечно, тоже есть. Много чего: и гидроизоляция, и крепёж, но, в основном, это труд. А как труд оценить можно? Каждый его по-разному оценивает.



Глиночурки - так называл Сергей свои необычные дома. Он их строил по технологиям десятого века. Такие дома возводили в Греции и Сербии. Сухие чурки или поленья без коры кладут поперёк стены вместе с глиной или соломой. Поджечь такой дом очень сложно - глина не горит. По словам Сергея, вандалы злонамеренно сюда приехали именно за этим - дома находятся в глубине леса и незнающему человеку их просто не найти.



Сергей Медников, экостроитель:



- Вот тот, кстати, было проще поджечь. Там запас дров на целую зиму в сарае. Кусочек бересты положил - и всё. Гораздо проще его поджечь было, чем вот этот.



- Почему выбрали этот?



- Потому что это топовый проект этой деревни. У него двойная крыша была. То есть тут, в этом доме, воплотились все наработки.



Этот дом подожгли, другой ограбили - в нём стоял дорогой генератор электричества. Сергей догадывается, кто это мог сделать. Но не говорит. И подавать заявление в полицию тоже не будет - не видит в этом смысла.



Сергей Медников, экостроитель:



- Дело в том, что у нас нет электричества в этой деревне. И мы купили генератор. Он был очень мощный, надёжный. И вот он здесь стоял. Охотились за генератором. Сначала в тот дом залезли, потому что он сначала там стоял. Его там не нашли, поняли, что он здесь, и пришли сюда.



Сергей брал в аренду под свой проект 25 соток на 49 лет. Теперь, чтобы не расторгать контракт, он хочет перезаключить его на другого человека, который захочет продолжить его дело. А сам экостроитель от мечты не отказывается, только строить глиночурки будет уже в другом месте. Там, где люди оценят его труд.



Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".



