14.05.2021

2021-05-14 08:45:05

В Суздальском районе на пожаре обнаружен труп неизвестного

Трагедия произошла накануне около 19 часов.



Поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу Суздальский район, село. Суромна.



К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина, личность его устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.



К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.