Согласно результатам проведенного исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 250 граммов...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.В ходе несения службы в Лермонтовском проезде сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Киа». В качестве пассажира в машине находился 31-летний приезжий мужчина, который при виде полицейских стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого в одном из карманов джинсов гражданина обнаружено и изъято 96 свертков с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 250 граммов.Задержанный пояснил, что наркотик предназначался для сбыта путем тайниковых закладок.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18