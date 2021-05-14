Гражданин, находясь на улице недалеко от станции метро «Рязанский проспект», произвел в воздух несколько выстрелов из автомата...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 28-летнего жителя Подмосковья по подозрению в мелком хулиганстве.Установлено, что мужчина, находясь на улице недалеко от станции метро "Рязанский проспект", произвел в воздух несколько выстрелов из автомата. Обеспокоенные граждане обратились в полицию.Прибывшими полицейскими на месте происшествия было обнаружено пять гильз. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, оружие изъято. Проведенное исследование показало, что изъятое является охолощенным автоматом Калашникова.В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", который в настоящее время направлен в мировой суд для вынесения процессуального решения.Гражданин принес публичные извинения перед жителями Москвы за нарушение общественного порядка», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18