Экономист Дмитрий Воронов рассказал, произойдет ли новый банковский кризис в России в 2021 году.

Экономист Дмитрий Воронов рассказал, произойдет ли новый банковский кризис в России в 2021 году.Заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК отметил, что банковскому кризису предшествует резкое снижение ликвидности финансовых организаций. Они больше не могут своевременно исполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.По словам Воронова, основными причинами крушения банковской системы могут стать увеличение доли проблемных кредитов из-за экономической рецессии (спад производства или замедление темпов экономического роста – Прим.ред.), массовый отток вкладов граждан либо снижение доходов предприятий.Специалист назвал небольшой вероятность крушения банковской системы в России. В беседе с агентством "Прайм" Воронов уточнил, что сегодня в стране наблюдается улучшение экономической ситуации после пандемии COVID-19, ключевая ставка Центробанка растет.Экономист также посоветовал всем россиянам, которые опасаются банковского кризиса, размещать депозиты в банках, участвующих в системе страхования вкладов. При этом нужно не забывать, что клиент может получить компенсацию в размере до 1,4 миллиона рублей."Поэтому большие суммы необходимо распределять по нескольким банкам", – заключил Воронов.Ранее финансист Николай Переславский дал прогноз по мировым валютам. Он рассказал, каким из них грозит обвал. Что будет с российским рублем в мае, Вы узнаете из