«Ростелеком» подключил сервис облачного видеонаблюдения на территории 14 офисов обслуживания клиентов «Газпром межрегионгаз» во Владимирской области. Провайдер установил 20 видеокамер

«Ростелеком» подключил сервис облачного видеонаблюдения на территории 14 офисов обслуживания клиентов «Газпром межрегионгаз» во Владимирской области. Провайдер установил 20 видеокамер внутреннего видеонаблюдения с возможностью сохранения информации в облачном архиве до семи дней. Для организации услуги «Ростелеком» задействовал собственные оптические линии связи. Сервис видеонаблюдения будет использоваться с целью охраны порядка и обеспечения безопасности посетителей и сотрудников на территории офисов заказчика, а видеоархив