В субботу, 15 мая на Владимирскую область вновь опустится «Ночь музеев». Ежегодная всероссийская акция в этот раз пройдет под девизом «Больше чем музей». В нашем регионе интересные программы

В субботу, 15 мая на Владимирскую область вновь опустится «Ночь музеев». Ежегодная всероссийская акция в этот раз пройдет под девизом «Больше чем музей». В нашем регионе интересные программы организуют на базе 22-х музейных комплексов. На площадках галерей, музеев, выставочных залов и даже под открытым небом состоится более 100 мероприятий. Во Владимире пройдут экскурсии, игры, музыкальные,