Встреча представителя регионального Общественного совета с полицейскими приурочена к празднованию 800-летия со Дня рождения Александра Невского.

Представители Общественного совета при УМВД России по Владимирской области регулярно принимают участие в занятиях по профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.Член общественного совета при УМВД, председатель Союза краеведов Владимирской области Андрей Тихонов в рамках мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со Дня рождения Александра Невского, встретился с сотрудниками регионального УМВД.В ходе беседы общественник рассказал о наиболее значимых событиях жизни и фактах биографии Александра Невского, являющихся важным культурным наследием, и проанализировал историческую роль личности великого полководца в общей истории Российского государства.В заключение спикер ответил на вопросы сотрудников.Встречи Андрея Тихонова с правоохранителями стали уже традиционными. Общественник проводит лекции и беседы для сотрудников по самым разным темам, в том числе истории российской полиции, культуре и традициях регионов, в которые осуществляются выезды в служебные командировки.