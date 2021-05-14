Наградили за смелость и ответственность. Студентов Владимирского авиамеханического колледжа отметили региональные полицейские. В апреле трое студентов помогли задержать хулигана. В одном
<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2021-vladimirskix-studentov-zaderzhavshix-xuligana-nagradili-gramotami-ot-policii-regiona.html" target="_blank">Владимирских студентов, задержавших хулигана, наградили грамотами от полиции региона</a> - Наградили за смелость и ответственность. Студентов Владимирского авиамеханического колледжа отметили региональные полицейские. В апреле трое студентов помогли задержать хулигана. В одном
[url=https://33live.ru/novosti/14-05-2021-vladimirskix-studentov-zaderzhavshix-xuligana-nagradili-gramotami-ot-policii-regiona.html]Владимирских студентов, задержавших хулигана, наградили грамотами от полиции региона[/url] - Наградили за смелость и ответственность. Студентов Владимирского авиамеханического колледжа отметили региональные полицейские. В апреле трое студентов помогли задержать хулигана. В одном