Наградили за смелость и ответственность. Студентов Владимирского авиамеханического колледжа отметили региональные полицейские. В апреле трое студентов помогли задержать хулигана. В одном

Наградили за смелость и ответственность. Студентов Владимирского авиамеханического колледжа отметили региональные полицейские. В апреле трое студентов помогли задержать хулигана. В одном из дворов Владимира ребята увидели агрессивного мужчину с ножом. Егор Малафеев, студент Я шёл после пары и увидел девушку, бежавшую от человека. Они забежали за угол, услышал я крики и тоже за угол зашёл.