Из-за планового ремонта магистральной теплосети на три ночи и два дня окажется перекрыта для транспорта улица Мира в районе будущего патриотического сквера. С 23 часов 14 мая до 5 утра 17 мая для

Из-за планового ремонта магистральной теплосети на три ночи и два дня окажется перекрыта для транспорта улица Мира в районе будущего патриотического сквера. С 23 часов 14 мая до 5 утра 17 мая для всех видов транспорта улицу Мира перекроют от пересечения с улицей Гороховой и до перекрестка с Октябрьским проспектом. Потоки транспорта направят в объезд