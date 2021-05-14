На три меньше, чем накануне. Ежесуточная прибавка на уровне первой половины шестого десятка не меняется уже две недели. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 690

На три меньше, чем накануне. Ежесуточная прибавка на уровне первой половины шестого десятка не меняется уже две недели. За всё время пандемии во Владимирской области выявлено уже 32 690 инфицированных. В лидерах по приросту снова Владимир (+ 12 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 10. Таким образом всего с начала пандемии в областном